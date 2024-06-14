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Путін вимагає віддати окуповані території заради перемовин — реакція Офісу президента України

14 червня 2024 16:43
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Ілля Рябінін
редактор
В Офісі президента України відреагували на вимогу Путіна віддати окуповані території України
Президент Росії Володимир Путін. Фото ілюстративне: Sputnik/Alexei Danichev
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі президента України відреагували на "пропозицію" російського президента Володимира Путіна, де той цинічно пропонував віддати Кремлю всі тимчасово окуповані території України в обмін на переговори. Водночас на Банковій назвали пропозицію глави Кремля "набором агресора". 

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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За словами Подоляка, жодних нових "мирних пропозицій" від Росії немає.

"Путін озвучив лише "стандартний набір агресора", який ми вже чули багато разів. Його зміст цілком конкретний, вкрай образливий для міжнародного права і абсолютно красномовно свідчить про нездатність нинішнього російського керівництва адекватно оцінювати реалії", — сказав він.

Політик додав, що мирна пропозиція від глави Кремля містить наступні пункти:

  • відмова України від тимчасово окупованих територій;
  • відмова від суверенітету та суб'єктності;
  • не вступати в будь-які союзи;
  • негайна відмова від всіх антиросійських санкцій;
  • виплата Росії (а не Україні) репарацій.

Також Подоляк зауважив, що в цьому немає реальних мирних пропозицій та бажання закінчити війну, проте є бажання "не платити за цю війну і продовжувати її в нових форматах". Він закликав "не сприймати серйозно" російські пропозиції.

подоляк путін
Скриншот допису Подоляка у Twitter

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російському терору необхідно забезпечити "блекаут", щоб примусити Кремль до пошуку шляхів для миру.

Водночас за даними американського Інституту вивчення війни, Путін заявив, що удари України по Росії західною зброєю не перетинають "червоної лінії", яку встановили самі росіяни, а тому і ризиків застосування ядерної зброї немає. 

Україна
володимир путін
Михайло Подоляк
Офіс президента
війна в Україні
Росія
переговори

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