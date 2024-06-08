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Україна не переступає "червоних ліній", завдаючи ударів по РФ західною зброєю, — ISW

8 червня 2024 12:52
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Україна не переступає "червоних ліній"
Постріл з HIMARS. Фото ілюстративне: Vector News
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Диктатор Росії Володимир Путін заявив, що удари України по Російській Федерації західною зброєю не перетинають "червоної лінії", яку встановили самі росіяни. В зв'язку з цим нема необхідності в застосуванні загарбниками ядерної зброї.

Про це говориться у звіт американського Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 8 червня.

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Україна не переступає "червоних ліній"

Аналітики Інституту спираються на заяви Путіна від 7 червня 2024 року, коли лідер держави-агресора наголосив, що російська ядерна доктрина закликає Росію застосувати ядерну зброю лише у разі "виняткових випадків" загроз суверенітету та територіальній цілісності РФ. Він зазначив, такий "винятковий" випадок не виник, тому Росія не потребує застосування ядерної зброї.

В ISW вважають, що заяви Путіна від 7 червня включають значні зміни риторики. Раніше диктатор та інші кремлівські чиновники погрожували застосуванням російської ядерної зброї, якщо західні країни дозволять Україні завдавати ударів по РФ за допомогою зброї, наданої Заходом.

Експерти наголошують, що від початку повномасштабної війни дії України та Заходу кілька разів перетинали передбачувані Росією "червоні лінії". Однак, відсутність рішучої реакції Москви вказує на те, що багато червоних ліній РФ, швидше за все, є інформаційними операціями, покликаними підштовхнути Захід до самостримування.

В Інституті вивчення війни нагадали, що від початку червня 2024 року українська армія завдавала ударів по військових об'єктах у Білгородській області за допомогою наданих США систем HIMARS з використанням ракетних снарядів GMLRS.

Раніше ми повідомляли, що Путін нав'язує свою "теорію перемоги" у війні проти України. Він розраховує досягти успіху у довготривалому протистоянні на виснаження, поки Збройним силам України не вистачає людей та озброєння.

Також Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.

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