Теорія перемоги Путіна

Володимир Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Фото: The Japan News

Президент Росії Володимир Путін нав'язує свою "теорію перемоги" у війні проти України. Він розраховує досягти успіху у довготривалому протистоянні на виснаження, поки Збройним силам України не вистачає людей та озброєння.

Про це повідомляє звіт Інституту вивчення війни (ISW) у суботу, 8 червня.

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Під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив про так звану "теорію перемоги". Згідно з його баченням окупаційні війська можуть продовжувати "повзучий" наступ, щоб мати змогу виграти війну на виснаження.

Диктатор переконаний, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до так званої часткової мобілізації у вересні 2022 року, бо Росія нібито не шукає швидких шляхів перемоги. Путін запевнив росіян, що чергової хвилі мобілізації не буде.

"Теорія" Путіна побудована на тому, що українські військові нібито не зможуть звільнити значну територію. В свою чергу, російська армія досягатиме поступових тактичних успіхів, не зважаючи на великі втрати.

Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги. Аналітики ISW також вважають, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати "повзучі" операції на фронті.

Також подібна стратегія також спирається на здатність Росії утримувати ініціативу на всій лінії фронту. На думку експертів, українські війська можуть перехопити ініціативу, вирішивши проблеми з людськими ресурсами та зброєю.

"Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження", — йдеться у звіті.

Раніше ми повідомляли, що Путін ненавмисно підтвердив великі втрати російської армії в Україні. Під час виступу на форумі в Санкт-Петербурзі 5 червня він випадково згадав, що щомісяця в Україні гинуть приблизно п'ять тисяч російських військових.

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.