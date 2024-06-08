Теория победы Путина

Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме Фото: The Japan News

Президент России Владимир Путин навязывает свою "теорию победы" в войне против Украины. Он рассчитывает добиться успеха в длительном противостоянии на истощение, пока Вооруженным силам Украины не хватает людей и вооружения.

Об этом сообщает отчет Института изучения войны (ISW) в субботу, 8 июня.

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Путин рассчитывает на длительную войну

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил о так называемой "теории победы". Согласно его видению оккупационные войска могут продолжать "ползучее" наступление, чтобы выиграть войну на истощение.

Диктатор убежден, что России не нужно проводить очередной призыв резервистов, похожий на так называемую частичную мобилизацию в сентябре 2022 года, потому что Россия якобы не ищет быстрых путей победы. Путин заверил россиян, что очередной волны мобилизации не будет.

"Теория" Путина построена на том, что украинские военные якобы не смогут освободить значительную территорию. В свою очередь, российская армия будет достигать постепенных тактических успехов, несмотря на большие потери.

Оценка Путина подкрепляется в последние месяцы задержки западной помощи. Аналитики ISW также считают, что ограничение западной поддержки будет стимулировать Путина продолжать "ползучие" операции на фронте.

Также схожая стратегия также опирается на способность России удерживать инициативу на всей полосы фронта. По мнению экспертов, украинские войска могут перехватить инициативу, разрешив проблемы с человеческими ресурсами и оружием.

"Таким образом, российские усилия, направленные на то, чтобы помешать Украине накопить личный состав и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы, являются частью подхода к войне на истощение", — говорится в отчете.

Ранее мы сообщали, что Путин нечаянно подтвердил большие потери российской армии в Украине. Выступая на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня, он случайно вспомнил, что ежемесячно в Украине погибают примерно пять тысяч российских военных.

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.