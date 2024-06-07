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Путін проговорився про втрати РФ у війні — які цифри назвав диктатор

7 червня 2024 08:27
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Путін проговорився про втрати Росії
Піхота росіян. Ілюстративне фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Російський диктатор Володимир Путін проговорився про втрати своєї армії на території України. Він заявив, що війська РФ втрачають щомісяця 20 тисяч солдат, ці цифри приблизно дорівнюють і українським оцінкам. 

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Військові аналітики пишуть, що Путін заявив про 5 тисяч загиблих росіян на місяць. Якщо ж додати середньостатистичне співвідношення загиблих до поранених. то ця цифра становить приблизно 20 тисяч, адже поранених в більшості випадків у три рази більше ніж загиблих.

"ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати", — йдеться в матеріалі ISW.

Раніше Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця. 

Аналітики ISW зазначають, що росіяни не встигають поповнити свої втрати мобілізованими та новобранцями. 

"Російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року, і незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони Росії рівень вербування у 30 000 осіб", — зазначили аналітики видання. 

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на кордоні з Україною окупанти сконцентрували майже 550 тисяч військовослужбовців. Велика частина із них — це представники Федеральної служби безпеки та інші воєнізовані формування загарбників.

В Офісі Президента України заявили, що ескадація конфлікту на фронті в найближчий час неминуча та закликали союзників дати більше зброї. 

Україна
володимир путін
втрати окупантів
росіяни
війна в Україні
ЗСУ

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