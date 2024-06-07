Путін проговорився про втрати Росії

Піхота росіян. Ілюстративне фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін проговорився про втрати своєї армії на території України. Він заявив, що війська РФ втрачають щомісяця 20 тисяч солдат, ці цифри приблизно дорівнюють і українським оцінкам.

Про це заявили в Інституті вивчення війни (ISW).

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Заяви Путіна і втрати росіян

Військові аналітики пишуть, що Путін заявив про 5 тисяч загиблих росіян на місяць. Якщо ж додати середньостатистичне співвідношення загиблих до поранених. то ця цифра становить приблизно 20 тисяч, адже поранених в більшості випадків у три рази більше ніж загиблих.

"ISW не може підтвердити озвучену Путіним цифру втрат, однак ця цифра збігається з нижньою межею українських повідомлень про російські втрати", — йдеться в матеріалі ISW.

Раніше Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив 2 травня, що російські війська втрачають від 25 до 30 тисяч вбитими і пораненими щомісяця.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни не встигають поповнити свої втрати мобілізованими та новобранцями.

"Російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні російського наступу влітку 2024 року, і незрозуміло, чи зберегло Міністерство оборони Росії рівень вербування у 30 000 осіб", — зазначили аналітики видання.

Нагадаємо, раніше представник ГУР Андрій Юсов заявив, що на кордоні з Україною окупанти сконцентрували майже 550 тисяч військовослужбовців. Велика частина із них — це представники Федеральної служби безпеки та інші воєнізовані формування загарбників.

В Офісі Президента України заявили, що ескадація конфлікту на фронті в найближчий час неминуча та закликали союзників дати більше зброї.