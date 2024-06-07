Путин проговорился о потерях России

Пехота россиян. Иллюстративное фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин проговорился о потерях своей армии на территории Украины. Он заявил, что войска РФ теряют ежемесячно 20 тысяч солдат, эти цифры примерно равны и украинским оценкам.

Об этом заявили в Институте изучения войны (ISW).

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Заявления Путина и потери россиян

Военные аналитики пишут, что Путин заявил о 5 тысячах погибших россиян в месяц. Если добавить среднестатистическое соотношение погибших к раненым, то эта цифра составляет примерно 20 тысяч, ведь раненых в большинстве случаев в три раза больше, чем погибших.

"ISW не может подтвердить озвученную Путиным цифру потерь, однако эта цифра совпадает с нижним пределом украинских сообщений о российских потерях", — говорится в материале ISW.

Ранее Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил 2 мая, что российские войска теряют от 25 до 30 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

Аналитики ISW отмечают, что россияне не успевают восполнить свои потери мобилизованными и новобранцами.

"Российские официальные лица обеспокоены снижением темпов вербовки накануне российского наступления летом 2024 года, и неясно, сохранило ли Министерство обороны России уровень вербовки в 30 000 человек", — отметили аналитики издания.

Напомним, ранее представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что на границе с Украиной кафиры сконцентрировали почти 550 тысяч военнослужащих. Большая часть из них – это представители Федеральной службы безопасности и другие военизированные формирования захватчиков.

В Офисе Президента Украины заявили, что эскадация конфликта на фронте в ближайшее время неизбежна и призвали союзников дать большее оружие.