Выстрел из HIMARS. Фото иллюстративное: Vector News

Диктатор России Владимир Путин заявил, что удары Украины по Российской Федерации западным оружием не пересекают "красную линию", которую установили сами россияне. В связи с этим нет необходимости в применении захватчиками ядерного оружия.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) в субботу, 8 июня.

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Украина не переступает "красные линии"

Аналитики Института опираются на заявления Путина от 7 июня 2024 г., когда лидер государства-агрессора подчеркнул, что российская ядерная доктрина призывает Россию применить ядерное оружие только в случае "исключительных случаев" угроз суверенитета и территориальной целостности РФ. Он отметил, что такой "исключительный" случай не возник, поэтому Россия не нуждается в применении ядерного оружия.

В ISW считают, что заявления Путина от 7 июня включают в себя значительные изменения риторики. Ранее диктатор и другие кремлевские чиновники угрожали применением российского ядерного оружия, если западные страны позволят Украине наносить удары по РФ с помощью оружия, предоставленного Западом.

Эксперты отмечают, что с начала полномасштабной войны действия Украины и Запада несколько раз пересекали предполагаемые Россией "красные линии". Однако, отсутствие решительной реакции Москвы указывает на то, что многие красные линии РФ, скорее всего, являются информационными операциями, призванными подтолкнуть Запад к самосдерживанию.

В Институте изучения войны напомнили, что с начала июня 2024 года украинская армия наносила удары по военным объектам в Белгородской области с помощью предоставленных США систем HIMARS с использованием ракетных снарядов GMLRS.

Ранее мы сообщали, что Путин навязывает свою "теорию победы" в войне против Украины. Он рассчитывает добиться успеха в длительном противостоянии на истощение, пока Вооруженным силам Украины не хватает людей и вооружения.

Также Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ушибах по ним.