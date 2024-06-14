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Путин требует отдать оккупированные территории ради переговоров — реакция Офиса президента Украины

14 июня 2024 16:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Офисе президента Украины отреагировали на требование Путина отдать оккупированные территории Украины
Президент России Владимир Путин. Фото иллюстративное: Sputnik/Alexei Danichev
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Офисе президента Украины отреагировали на "предложение" российского президента Владимира Путина, где тот цинично предлагал отдать Кремлю все временно оккупированные территории Украины в обмен на переговоры. В то же время, на Банковой назвали предложение главы Кремля "набором агрессора".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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По словам Подоляка, никаких новых "мирных предложений" от России нет.

"Путин озвучил лишь "стандартный набор агрессора", который мы уже слышали много раз. Его содержание вполне конкретно, крайне оскорбительно для международного права и абсолютно красноречиво свидетельствует о неспособности нынешнего российского руководства адекватно оценивать реалии", — сказал он.

Политик добавил, что мирное предложение от главы Кремля содержит следующие пункты:

  • отказ Украины от временно оккупированных территорий;
  • отказ от суверенитета и субъектности;
  • не вступать в какие-либо союзы;
  • немедленный отказ от всех антироссийских санкций;
  • выплата России (а не Украине) репараций.

Также Подоляк отметил, что в этом нет реальных мирных предложений и желания закончить войну, но есть желание "не платить за эту войну и продолжать ее в новых форматах". Он призвал "не воспринимать всерьез" российские предложения.

подоляк путин
Скриншот сообщения Подоляка в Twitter

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому террору необходимо обеспечить "блэкаут" , чтобы принудить Кремль к поиску путей для мира.

В то же время, по данным американского Института изучения войны, Путин заявил, что удары Украины по России западным оружием не пересекают "красную линию" , которую установили сами россияне, а потому и рисков применения ядерного оружия нет.

Украина
владимир путин
Михаил Подоляк
Офис президента
война в Украине
Россия
переговоры

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