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Зеленский объяснил, как Минские соглашения помогли Путину с полномасштабным вторжением в Украину

16 июня 2024 18:54
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Минские соглашения это был ультиматум и замороженный конфликт, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Минские соглашения были ультиматумом Украине, они помогли России с полномасштабным вторжением. Теперь российский президент Владимир Путин пытается снова заморозить конфликт, чтобы подготовить новых бойцов для войны.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Швейцарии в воскресенье, 16 июня.

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Минские соглашения – это ультиматум и замороженный конфликт

По словам президента, Путину потребовалась пауза, чтобы подготовиться к полномасштабному вторжению. В этом ему, в частности, помогли Минские соглашения.

"Было очень много разных ультиматумов. У Путина нет предложений (по миру — Ред.), у него ультиматумы. Ультиматумы дают ему возможность делать паузы. Если честно, Минские соглашения были ультиматумом и замороженным конфликтом. Эта пауза ему потребовалась, чтобы подготовиться к полномасштабному. вторжению", — сказал Зеленский.

По его словам, Путину снова нужна пауза, чтобы подготовить новых бойцов, потому что он потерял уже натренированную армию.

Напомним, ранее Зеленский отметил, что предложению по прекращению огня, которое выдвинул президент России Владимир Путин, нельзя доверять. По его словам, с аналогичными предложениями в свое время к цивилизованному миру обращался немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Министерство иностранных дел Украины также прокомментировало очередные манипулятивные заявления главы Кремля. В МИД отметили, что российский диктатор не стремится к миру, он стремится к расколу мира.

В то же время Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что Путин не может диктовать Украине, что ей делать .

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