Путін не може диктувати Україні, що їй робити, — Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін. Фото: Reuters

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін прокоментував заяву лідера РФ Володимира Путіна про те, що для початку мирних переговорів українські війська мають вийти з усієї території чотирьох своїх областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО. За словами Остіна, Путін не може диктувати Україні, що їй робити.

Про це глава Пентагону говорив під час брифінгу в Брюсселі у п’ятницю, 14 червня.

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Ллойд Остін нагадав, що кремлівський лідер незаконно окупував територію суверенної держави. За його словами, Путін не в змозі диктувати Україні, що їй робити для встановлення миру.

"Це якраз та поведінка, якої ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони та анексувати територію свого сусіда", — зазначив Остін.

Очільник Міністерства оборони США наголосив, що Путін може хоч сьогодні припинити неспровоковану війну, в якій він втратив сотні тисяч військових загиблими та пораненими, якщо цього захоче.

"І ми закликаємо його це зробити та вивести свої війська з суверенної території України", — зауважив Остін.

Раніше у п'ятницю глава Кремля озвучив нові "умови для початку мирних переговорів" — українські війська мають вийти з усієї території чотирьох українських областей, а Київ має заявити про відсутність планів вступити до НАТО.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що пропозиція щодо припинення вогню, яку висунув президент Росії Володимир Путін є ультиматумом, якому не можна довіряти. За його словами, аналогічними пропозиціями свого часу до цивілізованого світу звертався німецький диктатор Адольф Гітлер.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергові маніпулятивні заяви очільника Кремля Володимира Путіна. У МЗС зазначили, що російський диктатор не прагне миру, він прагне розколу світу.

Ми писали, що російський диктатор Володимир Путін нав'язує свою "теорію перемоги" у війні проти України. Він розраховує досягти успіху у довготривалому протистоянні на виснаження, поки ЗСУ не вистачає людей та озброєння.