Путін назвав умови для переговорів з Україною — у МЗС відреагували

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: er.ru

Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергові маніпулятивні заяви очільника Кремля Володимира Путіна. У МЗС зазначили, що російський диктатор не прагне миру, він прагне розколу світу.

Про це повідомила пресслужба Мінстерства закордонних справ України у п'ятницю, 14 червня.

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Маніпулятивні заяви Путіна

У п'ятницю, 14 червня, лідер Кремля зробив низку маніпулятивних заяв. Їхня мета ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого миру, та розколоти єдність світової більшості довкола цілей і принципів Статуту ООН.

"Водночас показовим є час їхнього озвучення. Закидаючи такі сигнали в інформаційний простір напередодні проведення інавгураційного Глобального саміту миру в Швейцарії, Путін переслідує тільки одну мету: завадити участі лідерів і країн в цьому саміті. Поява заяв Путіна саме за день до початку саміту свідчить про те, що Росія боїться справжнього миру", — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві впевнені, що всі миролюбні країни, які поважають Статут ООН і прагнуть миру в Україні, розуміють справжні мотиви Росії та не піддадуться на маніпуляції. Адже Путін не прагне миру, а хоче розколоти світ.

Допис МЗС України у Facebook. Фото: скриншот

"Він чудово розуміє, що потужний голос світу, який пролунає на Глобальному саміті миру в Швейцарії, стане першим практичним кроком до справедливого миру. В планах Росії — не мир, а продовження війни, окупація України, знищення українського народу та подальша агресія в Європі", — зазначається в заяві.

Ми писали, що російський диктатор Володимир Путін нав'язує свою "теорію перемоги" у війні проти України. Він розраховує досягти успіху у довготривалому протистоянні на виснаження, поки ЗСУ не вистачає людей та озброєння.

Згідно з його баченням окупаційні війська можуть продовжувати "повзучий" наступ, щоб мати змогу виграти війну на виснаження.

Нагадаємо, у мережі з'явилися фотографії, як збройні сили РФ проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет. Зокрема, вони відпрацювали доставку муляжів ядерних боєголовок до передових сховищ та аеродромів.