Путин назвал условия для переговоров с Украиной - в МИД отреагировали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: er.ru

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало очередные манипулятивные заявления главы Кремля Владимира Путина. В МИД отметили, что российский диктатор не стремится к миру, он стремится к расколу мира.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 14 июня.

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Манипулятивные заявления Путина

В пятницу, 14 июня, лидер Кремля сделал ряд манипулятивных заявлений. Их цель — ввести в заблуждение международное сообщество, подорвать дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого мира, и расколоть единство мирового большинства вокруг целей и принципов Устава ООН.

"В то же время показательно время их озвучивания. Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения инаугурационного Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите. Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", — говорится в сообщении.

В Министерстве уверены, что все миролюбивые страны, которые уважают Устав ООН и стремятся к миру в Украине, понимают настоящие мотивы России и не поддадутся на манипуляции. Путин не стремится к миру, а хочет расколоть мир.

Сообщение МИД Украины в Facebook. Фото: скриншот

"Он прекрасно понимает, что мощный голос мира, который прозвучит на Глобальном саммите мира в Швейцарии, станет первым практическим шагом к справедливому миру. В планах России не мир, а продолжение войны, оккупация Украины, уничтожение украинского народа и дальнейшая агрессия в Европе", — отмечается в заявлении.

Мы писали, что российский диктатор Владимир Путин навязывает свою "теорию победы" в войне против Украины. Он рассчитывает добиться успеха в длительном противостоянии на истощение, пока ВСУ не хватает людей и вооружения.

Согласно его видению оккупационные войска могут продолжать "ползучее" наступление, чтобы выиграть войну на истощение.

Напомним, в сети появились фотографии, как вооруженные силы РФ проводят учения по развертыванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет. В частности, они отработали доставку муляжей ядерных боеголовок в передовые хранилища и аэродромы.