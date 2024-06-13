Росія відпрацювала "потаємні"запуски ядерної зброї — деталі навчань

Росія відпрацьовувала пуски електронних ракет під час тактичних ядерних навчань. Фото: Reuters, Міноборони РФ

У четвер, 13 червня, у мережі з'явилися фотографії, як Збройні Сили РФ проводять навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет. Зокрема, вони відпрацювали доставку муляжів ядерних боєголовок до передових сховищ та аеродромів.

Про це повідомляє The Telegraph у четвер, 13 червня.

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Росія провела навчання з розгортання ядерної зброї та відпрацювання електронного запуску ракет.

У Міноборони РФ зазначають, що в тактичних ядерних навчаннях використовувалися фіктивні боєголовки, які доставлялися до передових складів і аеродромів.

"Російські військові відпрацювали доставку муляжів ядерних боєголовок до передових сховищ та аеродромів. Окрім цього, ракетні частини Ленінградського військового округу відпрацьовували навчально-бойові завдання для "прихованого просування" та здійснили пуски радіоелектронних ракет по "умовних цілях противника" з підводних човнів", — йдеться в повідомленні.

Ядерні навчання у РФ. Фото: Reuters, Міноборони РФ



Росія відпрацювала електронний пуск ракет у рамках другого етапу навчань із застосування тактичної ядерної зброї, повідомили в Міноборони.

"У рамках другого етапу навчань нестратегічних ядерних сил особовий склад ракетної частини Ленінградського військового округу відпрацював завдання з підготовки бойових дій з прихованого висування у визначений позиційний район та здійснив радіоелектронні ракетні пуски по цілях умовного противника", - повідомили в Міноборони.

РФ парктикувала пуски електронних ракет під час навчань. Фото: Reuters, Міноборони РФ

Президент Володимир Путін наказав провести навчання після того, як заявив, що Захід загрожує Росії через допомогу Україні. Члени НАТО повідомили, що дозволять Україні вдарити вглиб Росії західною зброєю. На кадрах, оприлюднених міністерством оборони, видно, як російські моряки фокусуються на фіктивній цілі, а потім ведуть зворотний відлік до запуску, зокрема натискають кнопку "запуск".

Нагадаємо, росіяни відправляють на війну в Україну африканських студентів. В іншому випадку, вони погрожують їх депортувати.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін пригрозив країнам, які надають зброю для України. Він заговорив про удари по них.