Росія змушує африканських студентів воювати проти України

Африканський військовий на тлі російського прапора. Фото: AFP

Росіяни відправляють на війну в Україну африканських студентів. В іншому випадку, вони погрожують їх депортувати.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських посадовців та українського високопосадовця у неділю, 9 червня.

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За оцінками європейських посадовців, Кремль маніпулює ситуацією, змушуючи тисячі мігрантів та іноземних студентів брати участь у бойових діях проти України, щоб надати додаткову підтримку для наступу в Харківській області.

Російські чиновники все частіше погрожують не продовжувати візи африканським студентам і робітникам, якщо вони не погодяться приєднатися до армії.

Один з європейських посадовців зазначив, що Москва також вербує засуджених зі своїх в'язниць, а деяких африканців затримують і змушують обирати між депортацією та участю в бойових діях. Однак деякі з них змогли підкувати росіян, щоб залишитися в країні і уникнути військової служби.

Інші європейські посадовці додають, що практика відправлення мігрантів і студентів на фронт під примусом почалася ще на початку війни. Ці групи зазнають особливо високих втрат, оскільки їх частіше залучають до ризикованих наступальних операцій для захисту більш підготовлених військових підрозділів.

Український високопосадовець повідомив, що серед полонених, яких ЗСУ захопили на полі бою, зросла кількість іноземних бійців. Особливо часто серед них зустрічаються африканці й непальці.

За даними української розвідки, Росія проводить глобальну кампанію з вербування іноземних найманців у щонайменше 21 країну, включаючи декілька країн Африки. Ворог пропонує вигідні бонуси при підписанні контракту та зарплату. Вербувальники також націлені на мігрантів і студентів, які раніше шукали роботу в РФ, а в деяких випадках заманюють людей обіцянками прибуткової роботи, перш ніж змусити їх пройти підготовку і вирушити на фронт.

Нагадаємо, росіяни активізували кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України. Кремль пропонує їм гроші та можливість отримати російське громадянство.

Також РФ проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.