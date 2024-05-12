Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія вербує іноземців з щонайменше 21 країни для ведення війни в Україні, — Forbes arrow

Росія вербує іноземців з щонайменше 21 країни для ведення війни в Україні, — Forbes

12 травня 2024 22:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія вербує іноземців з щонайменше 21 країни для ведення війни в Україні, — Forbes
Найманці з Непалу в російській армії. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська Федерація проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.

Про це пише видання Forbes у неділю, 12 травня.

Читайте також:

Росія вербує іноземних найманців

Так, з останніх прикладів вербування іноземців — спецоперація із затримання російських вербувальників в Індії. Це розслідування триває вже понад три місяці.

Згідно з попередніми даними, Росії вдалося завербувати близько 35 громадян Індії для ведення війни в Україні. Також це стосується Куби, Сербії та країн Африки.

Основними категоріями іноземців, яких заманює Росія, є мігранти та студенти — для пошуку таких осіб використовується база особистих даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безплатної консультації трудових мігрантів у РФ. 

РФ вербує іноземців для війни
Інфографіка вербування іноземців. Фото: Forbes

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ пов'язана з дефіцитом мобілізаційного ресурсу. 

Крім того, ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям. 

Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російська армія кинула на Часів Яр іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки — їх взяли в український полон.

росіяни
Сербія
Африка
Непал
окупанти
вербування
війна в Україні
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина