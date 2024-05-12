Росія вербує іноземців з щонайменше 21 країни для ведення війни в Україні, — Forbes

Найманці з Непалу в російській армії. Фото: росЗМІ

Російська Федерація проводить вербування громадян інших країн для ведення війни проти України. До переліку, звідки до Росії прибувають найманці, входить щонайменше 21 країна світу.

Про це пише видання Forbes у неділю, 12 травня.

Читайте також:

Росія вербує іноземних найманців

Так, з останніх прикладів вербування іноземців — спецоперація із затримання російських вербувальників в Індії. Це розслідування триває вже понад три місяці.

Згідно з попередніми даними, Росії вдалося завербувати близько 35 громадян Індії для ведення війни в Україні. Також це стосується Куби, Сербії та країн Африки.

Основними категоріями іноземців, яких заманює Росія, є мігранти та студенти — для пошуку таких осіб використовується база особистих даних іноземців, яка створена на основі онлайн-ресурсів безплатної консультації трудових мігрантів у РФ.

Інфографіка вербування іноземців. Фото: Forbes

Раніше представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що наразі в українському полоні перебувають громадяни Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне та Сомалі. Наявність іноземців в армії РФ пов'язана з дефіцитом мобілізаційного ресурсу.

Крім того, ФСБ активно вербує українських громадян, які незаконно перетнули кордон з невизнаним Придністров'ям.

Також речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російська армія кинула на Часів Яр іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки — їх взяли в український полон.