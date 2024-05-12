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Россия вербует иностранцев по меньшей мере из 21 страны для ведения войны в Украине, — Forbes

12 мая 2024 22:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия вербует иностранцев по меньшей мере из 21 страны для ведения войны в Украине, — Forbes
Наемники из Непала в российской армии. Фото: Юрий Бутусов
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская Федерация проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страны мира.

Об этом пишет издание Forbes в воскресенье, 12 мая.

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Так, из последних примеров вербовки иностранцев — спецоперация по задержанию российских вербовщиков в Индии. Это расследование длится уже более трех месяцев.

Согласно предварительным данным, России удалось завербовать около 35 граждан Индии для ведения войны в Украине. Это также касается Кубы, Сербии и стран Африки.

Основными категориями иностранцев, которых привлекает Россия, являются мигранты и студенты — для поиска таких лиц используется база личных данных иностранцев, созданная на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов в РФ.

РФ вербует иностранцев для войны
Инфографика вербовки иностранцев. Фото: Forbes

Ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что в настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Наличие иностранцев в армии РФ связано с дефицитом мобилизационного ресурса.

Кроме того, ФСБ активно вербует украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.

Также представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российская армия бросила на Часов Яр иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки — их взяли в украинский плен.

россияне
Сербия
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Непал
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вербовка
война в Украине
Россия

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