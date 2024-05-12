Россия вербует иностранцев по меньшей мере из 21 страны для ведения войны в Украине, — Forbes

Наемники из Непала в российской армии. Фото: Юрий Бутусов

Российская Федерация проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страны мира.

Об этом пишет издание Forbes в воскресенье, 12 мая.

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Так, из последних примеров вербовки иностранцев — спецоперация по задержанию российских вербовщиков в Индии. Это расследование длится уже более трех месяцев.

Согласно предварительным данным, России удалось завербовать около 35 граждан Индии для ведения войны в Украине. Это также касается Кубы, Сербии и стран Африки.

Основными категориями иностранцев, которых привлекает Россия, являются мигранты и студенты — для поиска таких лиц используется база личных данных иностранцев, созданная на основе онлайн-ресурсов бесплатной консультации трудовых мигрантов в РФ.

Инфографика вербовки иностранцев. Фото: Forbes

Ранее представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что в настоящее время в украинском плену находятся граждане Непала, Кубы, Сьерра-Леоне и Сомали. Наличие иностранцев в армии РФ связано с дефицитом мобилизационного ресурса.

Кроме того, ФСБ активно вербует украинских граждан, незаконно пересекших границу с непризнанным Приднестровьем.

Также представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российская армия бросила на Часов Яр иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки — их взяли в украинский плен.