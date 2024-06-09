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Россияне отправляют на войну в Украину студентов из Африки, — Bloomberg

9 июня 2024 18:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россия заставляет африканских студентов воевать против Украины
Африканский военный на фоне российского флага. Фото: AFP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне отправляют на войну в Украину африканских студентов. В противном случае, они грозят их депортировать.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников и украинского чиновника в воскресенье, 9 июня.

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По оценкам европейских чиновников, Кремль манипулирует ситуацией, заставляя тысячи мигрантов и иностранных студентов участвовать в боевых действиях против Украины, чтобы предоставить дополнительную поддержку наступлению в Харьковской области.

Российские чиновники все чаще грозят не продлевать визы африканским студентам и рабочим, если они не согласятся присоединиться к армии.

Один из европейских чиновников отметил, что Москва также вербует осужденных из своих тюрем, а некоторых африканцев задерживают и заставляют выбирать между депортацией и участием в боевых действиях. Однако некоторые из них смогли подковать россиян, чтобы остаться в стране и избежать военной службы.

Другие европейские чиновники добавляют, что практика отправки мигрантов и студентов на фронт под принуждением началась еще в начале войны. Эти группы несут особенно высокие потери, поскольку их чаще привлекают к рискованным наступательным операциям для защиты более подготовленных военных подразделений.

Украинский чиновник сообщил, что среди пленных, которых ВСУ захватили на поле боя, возросло количество иностранных бойцов. Особенно часто среди них встречаются африканцы и непальцы.

По данным украинской разведки, Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников в не менее 21 стране, включая несколько стран Африки. Враг предлагает выгодные бонусы при подписании контракта и зарплату. Вербовщики также нацелены на мигрантов и студентов, ранее искавших работу в РФ, а в некоторых случаях заманивают людей обещаниями прибыльной работы, прежде чем заставить их пройти подготовку и отправиться на фронт.

Напомним, россияне активизировали кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Кремль предлагает им деньги и получить российское гражданство.

Также РФ проводит вербовку граждан других стран для ведения войны против Украины. В список, откуда в Россию прибывают наемники, входит не менее 21 страны мира.

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