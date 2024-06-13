Россия отработала "сокровенные" запуски ядерного оружия - детали учений

Россия отрабатывала пуски электронных ракет в ходе тактических ядерных учений. Фото: Reuters, Минобороны РФ

В четверг, 13 июня, в сети появились фотографии, как Вооруженные Силы РФ проводят учения по развертыванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет. В частности, они отработали доставку муляжей ядерных боеголовок в передовые хранилища и аэродромы.

Об этом сообщает The Telegraph в четверг, 13 июня.

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Россия провела обучение по развертыванию ядерного оружия и отработке электронного запуска ракет.

В Минобороны РФ отмечают, что в тактических ядерных учениях использовались фиктивные боеголовки, которые доставлялись в передовые составы и аэродромы.

"Русские военные отработали доставку муляжей ядерных боеголовок в передовые хранилища и аэродромы. Кроме этого, ракетные части Ленинградского военного округа отрабатывали учебно-боевые задачи для "скрытого продвижения" и осуществили пуски радиоэлектронных ракет по "условным целям противника" с подводных лодок", — идется в сообщении.

Ядерные учения в РФ. Фото: Reuters, Минобороны РФ



Россия отработала электронный пуск ракет в рамках второго этапа учений по тактическому ядерному оружию, сообщили в Минобороны.

"В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил личный состав ракетной части Ленинградского военного округа отработал задачу по подготовке боевых действий по скрытому выдвижению в определенный позиционный район и осуществил радиоэлектронные ракетные пуски по целям условного противника" , — сообщили в Минобороны.

РФ парктиковала пуски электронных ракет во время учений Фото: Reuters, Минобороны РФ

Президент Владимир Путин приказал провести обучение после того, как заявил, что Запад угрожает России из-за помощи Украине. Члены НАТО сообщили, что разрешат Украине ударить вглубь России западным оружием. На кадрах, обнародованных министерством обороны, видно, как российские моряки фокусируются на фиктивной цели, а затем ведут обратный отсчет к запуску, в том числе нажимают кнопку "запуск".

Напомним, россияне отправляют на войну в Украину африканских студентов. В противном случае, они угрожают их депортировать.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин пригрозил странам, предоставляющим оружие для Украины. Он заговорил об ударах по ним.