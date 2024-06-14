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Министр обороны США сделал заявление после "условий для мира" Путина

14 июня 2024 19:29
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Путин не может диктовать Украине, что ей делать.
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин прокомментировал заявление лидера РФ Владимира Путина о том, что для начала мирных переговоров украинские войска должны выйти из всей территории четырех своих областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. По словам Остина, Путин не может диктовать Украине, что делать.

Об этом глава Пентагона говорил на брифинге в Брюсселе в пятницу, 14 июня.

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Ллойд Остин напомнил, что кремлевский лидер незаконно оккупировал территорию суверенного государства. По его словам, Путин не может диктовать Украине, что ей делать для установления мира.

"Это как раз то поведение, которое мы не хотим видеть. Мы не хотим видеть, как лидер какой-то страны решает, что он хочет передвинуть границы и аннексировать территорию своего соседа", — отметил Остин.

Глава Министерства обороны США подчеркнул, что Путин может хоть сегодня прекратить непровоцированную войну, в которой он потерял сотни тысяч военных погибшими и ранеными, если этого захочет.

"И мы призываем его это сделать и вывести свои войска с суверенной территории Украины", — отметил Остин.

Ранее в пятницу глава Кремля озвучил новые "условия начала мирных переговоров" — украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что предложение о прекращении огня, выдвинутое президентом России Владимиром Путиным, является ультиматумом, которому нельзя доверять. По его словам, аналогичными предложениями в свое время в цивилизованный мир обращался немецкий диктатор Адольф Гитлер.

Министерство иностранных дел Украины прокомментировало очередные манипулятивные заявления главы Кремля Владимира Путина. В МИД отметили, что российский диктатор не стремится к миру, он стремится к расколу мира.

Мы писали, что российский диктатор Владимир Путин навязывает свою "теорию победы" в войне против Украины. Он рассчитывает добиться успеха в длительном противостоянии на истощение, пока ВСУ не хватает людей и вооружения.

Ллойд Остин
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