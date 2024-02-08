Зеленський підписав указ про призначення Сирського Головнокомандувачем ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: пресцентр Сухопутних військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Сирського Головнокомандувачем Збройних Сил України. Рішення було підписано сьогодні після звільнення Валерія Залужного.

Про це йдеться на офіційному сайті Президента України.

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Як зазначається, саме Сирський командував контрнаступом на Харківщині у 2022 році.

Указ Зеленського. Джерело: оф.сайт президента України

"Призначити Сирського Олександра Станіславовича Головнокомандувачем Збройних Сил України", — йдеться в тексті указу.

Звільнення Валерія Залужного — останні новини

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту, і запропонував йому бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного, як повідомив глава держави, було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Однак перед підписанням указу про призначення Сирського новим головком українських військ, Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. Українців таке рішення президента шокувало та розізлило, на відміну від політиків, які подякували "залізному генералу" за всі його досягнення на посту головкома ЗСУ.

Водночас ми розповідали про те, як виглядала ера "Залужний-Зеленський", адже ця подія обговорювалася тривалий час. Також була інформація і про те, як "залізний генерал" зупинив Росію, а також про те, як між ним та головою держави виник той самий невизнаний конфлікт.