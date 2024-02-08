Зеленский подписал указ о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Решение было подписано сегодня после увольнения Валерия Залужного.
Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины.
Зеленский назначил Сырского новым главкомом ВСУ
Как отмечается, именно Сырский командовал контрнаступлением в Харьковской области в 2022 году.
"Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", — говорится в тексте указа.
Увольнение Валерия Залужного — последние новости
Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
Однако перед подписанием указа о назначении Сырского новым главком украинских войск, Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. Украинцев такое решение президента шокировало и разозлило, в отличие от политиков, которые поблагодарили "железный генерал" за все его достижения на посту главкома ВСУ.
В то же время мы рассказывали о том, как выглядела эра "Залужно-Зеленский", ведь это событие обсуждалось долгое время. Также была информация и о том, как "железный генерал" остановил Россию, а также о том, как между ним и главой государства возник тот самый непризнанный конфликт.
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