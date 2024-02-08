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Зеленский подписал указ о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ

8 февраля 2024 21:00
обновлено: 21:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский подписал указ о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ
Александр Сырский. Фото: пресс-центр Сухопутных войск ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Сырского Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. Решение было подписано сегодня после увольнения Валерия Залужного.

Об этом говорится на официальном сайте Президента Украины.

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Как отмечается, именно Сырский командовал контрнаступлением в Харьковской области в 2022 году.

Зеленский подписал указ о назначении Сырского Главнокомандующим ВСУ
Указ Зеленского. Источник: оф.сайт президента Украины

"Назначить Сырского Александра Станиславовича Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины", — говорится в тексте указа.

Увольнение Валерия Залужного — последние новости

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты, и предложил ему быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного, как сообщил глава государства, был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Однако перед подписанием указа о назначении Сырского новым главком украинских войск, Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. Украинцев такое решение президента шокировало и разозлило, в отличие от политиков, которые поблагодарили "железный генерал" за все его достижения на посту главкома ВСУ.

В то же время мы рассказывали о том, как выглядела эра "Залужно-Зеленский", ведь это событие обсуждалось долгое время. Также была информация и о том, как "железный генерал" остановил Россию, а также о том, как между ним и главой государства возник тот самый непризнанный конфликт.

Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
Валерий Залужный
Александр Сырский

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