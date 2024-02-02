Зеленський обговорив з головою ОБСЄ Формулу миру

Президент України Володимир Зеленський та голова ОБСЄ, міністр закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борг. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Сторони обговорили реалізацію Формули миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави розповів, що Мальта почала головувати в Організації з безпеки та співробітництва у Європі.

"І для України важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей, допомогла нам разом із нашими партнерами повернути їх додому", — зазначив Зеленський.

Він зазначив, що Україна цінує успішне проведення зустрічі радників на Мальті для обговорення Формули миру. За його словами, це був дуже високий рівень.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони обговорили подальшу підтримку для країни.

Також ми писали, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.

Додамо, український лідер Володимир Зеленський заявив, що наразі продовжується робота щодо надання нашій державі безпекових гарантій. Зокрема, щодо цього в Берліні вчора, 1 лютого, відбувся черговий раунд переговорів, нині готується відповідна угода.