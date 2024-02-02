Зеленський обговорив подальшу підтримку України з очільницею МЗС Канади
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони обговорили подальшу підтримку для країни.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського з Жолі
Сторони обговорили також спільну реалізацію Формули миру, розбудову системи безпекових гарантій для України, а також роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.
"Дякую Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну й українців", — додав Зеленський.
Нагадаємо, до Києва прибула міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вже провела зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.
Додамо, Володимир Зеленський заявив, що наразі продовжується робота щодо надання нашій державі безпекових гарантій. Зокрема, щодо цього в Берліні вчора, 1 лютого, відбувся черговий раунд переговорів, нині готується відповідна угода.
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