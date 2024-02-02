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Зеленський обговорив подальшу підтримку України з очільницею МЗС Канади

2 лютого 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив подальшу підтримку України з очільницею МЗС Канади
Президент України Володимир Зеленський та очільниця МЗС Канади Мелані Жолі. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вони обговорили подальшу підтримку для країни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Зустріч Зеленського з Жолі

Сторони обговорили також спільну реалізацію Формули миру, розбудову системи безпекових гарантій для України, а також роботу Міжнародної коаліції з повернення українських дітей.

"Дякую Канаді за незмінну допомогу та віру в Україну й українців", — додав Зеленський.

Нагадаємо, до Києва прибула міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі. Вона вже провела зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.

Додамо, Володимир Зеленський заявив, що наразі продовжується робота щодо надання нашій державі безпекових гарантій. Зокрема, щодо цього в Берліні вчора, 1 лютого, відбувся черговий раунд переговорів, нині готується відповідна угода.

Володимир Зеленський
Канада
МЗС
Україна
президент

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