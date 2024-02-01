Безпекові гарантії для України та нагородження воїнів — головне зі звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі продовжується робота щодо надання нашій державі безпекових гарантій. Зокрема, щодо цього в Берліні сьогодні, 1 лютого, відбувся черговий раунд переговорів, нині готується відповідна угода.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення.

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Безпекові гарантії для України

"Працюємо також і з нашими іншими державами та вже бачимо, що вдається створення дуже розгалуженої, глибокої системи безпекових гарантій. В усіх тих сферах, які критичні для нормального життя будь-якої демократичної країни. І попереду — багато роботи щодо кожної такої угоди, щодо реалізації", — запевнив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна також працює над тим, аби отримати прогрес щодо шляху до НАТО.

Нагородження українських захисників

Також президент підписав сьогодні декілька нових указів щодо відзначення українських військових державними нагородами.

"294 військових Збройних Сил України. Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів — усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає. Загалом за час війни від 24 лютого державними нагородами були відзначені вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні — 69 тисяч 945", — наголосив він.

Надання 50 млрд євро від ЄС

Крім того, Зеленський прокоментував рішення Євросоюзу виділити для України 50 млрд євро фінансової допомоги.

"Рішення ухвалене сьогодні на Європейській раді — на рівні лідерів. Заради нього команда України й наші друзі у Євросоюзі працювали достатньо глибоко та активно — різними каналами, на різних рівнях. Головне — саме зараз це рішення і саме одностайне рішення Європи", — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час саміту в Брюсселі, попри попередній спротив премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, ЄС таки погодив допомогу для України на суму 50 мільярдів євро. Їх Україна отримає протягом наступних чотирьох років. Новини.LIVE підготували головні висновки саміту.

Також ми писали, що в березні Україна планує отримати від Європейського Союзу перший транш макрофінансової допомоги обсягом 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Як відомо, таку програму було затверджено в Європейській раді.