Гарантии безопасности для Украины и награждение воинов — главное из обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время продолжается работа по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. В частности, по этому поводу в Берлине сегодня, 1 февраля, состоялся очередной раунд переговоров, сейчас готовится соответствующее соглашение.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения.

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Гарантии безопасности для Украины

"Работаем также и с нашими другими государствами и уже видим, что удается создание очень разветвленной, глубокой системы гарантий безопасности. Во всех тех сферах, которые критичны для нормальной жизни любой демократической страны. И впереди — много работы по каждому такому соглашению, по реализации", — заверил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина также работает над тем, чтобы получить прогресс в пути к НАТО.

Награждение украинских защитников

Также президент подписал сегодня несколько новых указов о награждении украинских военных государственными наградами.

"294 военных Вооруженных Сил Украины. Разные бригады, разные направления. Но все равно жизненно важные бои. Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и собственный путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов — всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает. Всего за время войны от 24 февраля государственными наградами было отмечено уже почти 70 тысяч наших воинов. Если точно, то на сегодняшний день — 69 тысяч 945", — подчеркнул он.

Предоставление 50 млрд евро от ЕС

Кроме того, Зеленский прокомментировал решение Евросоюза выделить для Украины 50 млрд евро финансовой помощи.

"Решение принято сегодня на Европейском совете — на уровне лидеров. Ради него команда Украины и наши друзья в Евросоюзе работали достаточно глубоко и активно — по разным каналам, на разных уровнях. Главное — именно сейчас это решение и именно единодушное решение Европы", — добавил Зеленский.

Напомним, во время саммита в Брюсселе, несмотря на предварительное сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, ЕС все-таки согласовал помощь для Украины на сумму 50 миллиардов евро. Их Украина получит в течение следующих четырех лет. Новини.LIVE подготовили главные выводы саммита.

Также мы писали, что в марте Украина планирует получить от Европейского Союза первый транш макрофинансовой помощи в размере 4,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Как известно, такая программа была утверждена в Европейском совете.