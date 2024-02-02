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Зеленський обговорив з президентом Казахстану активізацію торговельно-економічних відносин

2 лютого 2024 14:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський обговорив з президентом Казахстану активізацію торговельно-економічних відносин
Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президентом України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зокрема, вони обговорили активізацію торговельно-економічних відносин.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Розмова Зеленського з Токаєвим

Глава держави подякував президенту Казахстану за гуманітарну допомогу, надану Україні. Він поінформував його про результати роботи безпекових радників щодо реалізації Формули миру та підготовчі заходи перед проведенням Глобального саміту миру.

"Повідомив пану Токаєву про те, що в Києві сьогодні відбувається засідання Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей", — розповів Зеленський.

Сторони також обговорили активізацію двосторонніх торговельно-економічних відносин та політичного діалогу.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський поділився вражаючими фотографіями бійців Збройних сил України. Попри труднощі і випробування, вони продовжують боронити Батьківщину від навали російських агресорів.

Також ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що наразі продовжується робота щодо надання нашій державі безпекових гарантій. Зокрема, щодо цього в Берліні вчора, 1 лютого, відбувся черговий раунд переговорів, нині готується відповідна угода.

Володимир Зеленський
Україна
Казахстан
Касим-Жомарт Токаєв
президент

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