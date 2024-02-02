Зеленский обсудил с президентом Казахстана активизацию торгово-экономических отношений

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Разговор Зеленского с Токаевым

Глава государства поблагодарил президента Казахстана за гуманитарную помощь, оказанную Украине. Он проинформировал его о результатах работы советников безопасности по реализации Формулы мира и подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира.

"Сообщил Токаеву о том, что в Киеве сегодня проходит заседание Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей", — рассказал Зеленский.

Стороны также обсудили активизацию двусторонних торгово-экономических отношений и политический диалог.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский поделился впечатляющими фотографиями бойцов Вооруженных сил Украины. Несмотря на трудности и испытания, они продолжают защищать Родину от нашествия русских агрессоров.

Также мы писали, что Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается работа по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. В частности, по этому поводу в Берлине вчера, 1 февраля, состоялся очередной раунд переговоров, сейчас готовится соответствующее соглашение.