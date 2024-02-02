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Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины с главой МИД Канады

2 февраля 2024 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский обсудил дальнейшую поддержку Украины с главой МИД Канады
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Мелани Жоли. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили дальнейшую поддержку для страны.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Встреча Зеленского с Жоли

Стороны обсудили также совместную реализацию Формулы мира, развитие системы гарантий безопасности для Украины, а также работу Международной коалиции по возвращению украинских детей.

"Спасибо Канаде за неизменную помощь и веру в Украину и украинцев", — добавил Зеленский.

Напомним, в Киев прибыла министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уже провела встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.

Добавим, Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается работа по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. В частности, по этому поводу в Берлине вчера, 1 февраля, состоялся очередной раунд переговоров, сейчас готовится соответствующее соглашение.

Владимир Зеленский
Канада
МИД
Украина
президент

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