Зеленский обсудил с главой ОБСЕ Формулу мира

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иен Борг. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных и европейских дел и торговли Мальты Иеном Боргом. Стороны обсудили реализацию Формулы мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава государства рассказал, что Мальта начала возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"И для Украины важно, чтобы ОБСЕ сосредоточила внимание на возвращении наших незаконно депортированных детей, помогла нам вместе с нашими партнерами вернуть их домой", — отметил Зеленский.

Он отметил, что Украина ценит успешное проведение встречи советников на Мальте для обсуждения Формулы мира. По его словам, это был очень высокий уровень.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Они обсудили дальнейшую поддержку для страны.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым. В частности, они обсудили активизацию торгово-экономических отношений.

Добавим, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сейчас продолжается работа по предоставлению нашему государству гарантий безопасности. В частности, по этому поводу в Берлине вчера, 1 февраля, состоялся очередной раунд переговоров, сейчас готовится соответствующее соглашение.