Застава у 270 млн за Пашинського — що можна купити на ці гроші для ЗСУ

Екснардеп Сергій Пашинський. Фото: РБК-Україна

Колишній народний депутат України Сергій Пашинський вийшов із СІЗО після внесення застави 272,52 млн гривень. За ці гроші можна було придбати тисячі боєприпасів для Збройних сил України.

Про це повідомили Новини.LIVE у середу, 28 лютого.

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272 млн грн могли б бути використані для придбання одного з наступних наборів обладнання для ЗСУ:

1280 артилерійських снарядів за 137566 гривень;

680 пікапів за 400 тисяч гривень;

16 000 FPV-дронів за 17 тисяч гривень;

1360 безпілотників DJI Mavic 3T за 200 тисяч гривень.

Запорука за Пашинським. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, 12 лютого НАБУ та САП оголосили підозру Пашинському у незаконному заволодінні заарештованими нафтопродуктами, які належали бізнесменові Сергію Курченку, та завданні державі майже 1 млрд грн збитків.

Вже 21 лютого ексдепутат прибув на перше слухання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу. Пашинський заявив, що судді хочуть "посадити" його, а справу "сфальшували" і що прокурори вимагатимуть сотні мільйонів гривень застави. 26 лютого ВАКС узяв Пашинського під варту з можливістю внесення 272 млн грн застави.