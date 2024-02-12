Справа на мільярд — Пашинському оголосили підозру в заволодінні нафтопродуктами

Колишній нардеп Сергій Пашинський під час вручення підозри. Фото: t.me/ssternenko

Колишньому нардепу Сергію Пашинському та ще п'ятьом особам оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Кучеренку. Підозри було вручено співробітниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ, САП та СБУ в понеділок, 12 лютого.

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Хто брав участь в злочинній схемі

Правоохоронці не зазначають прізвища зловмисників, але, за інформацією ЗМІ, йдеться про Сергія Пашинського, бізнесмена Сергія Тищенка та інших осіб.

Загалом підозри отримали:

колишній в.о. Глави Адміністрації Президента України, народний депутат України, керівник одного з комітетів Верховної Ради України та підприємець;

колишній директор державного підприємства;

колишній заступник директора державного підприємства;

менеджер державного підприємства;

керівник приватного товариства.

Схема заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014-2018 рр. Інфографіка: НАБУ та САП

Відомо, що фігуранти справи заволоділи нафтопродуктами на суму 967 мільйонів гривень. Ще в 2014 році суд наклав арешт на нафтопродукти, які потрапили до України незаконним шляхом.

Колишній нардеп Сергій Пашинський під час вручення підозри. Фото: СБУ

"У межах досудового розслідування встановлено, що підприємець, діяльність якого повʼязана з реалізацією нафтових продуктів, та топпосадовець Адміністрації Президента України з метою заволодіння цим арештованим майном розробили злочинну схему. Задля її реалізації особи залучили підконтрольних осіб, яких призначили на посади державного підприємства", — розповіли в пресслужбі САП.

Вручення підозри учасникам схеми. Фото: СБУ

Як вдалося незаконно продати нафтопродукти

Завдяки цьому фігурантам вдалося передати арештовані паливно-мастильні матеріали державному підприємству, директором якого була спеціально призначена особа для участі в такій схемі. Після цього їх було продано за заниженими цінами компанії, яка підконтрольна організатору цієї схеми.

Колишній нардеп Сергій Пашинський під час вручення підозри. Фото: t.me/ssternenko

"Проте, до державного бюджету жодних коштів так і не надійшло, оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання", — додали у відомстві.

В СБУ зазначили, що за скоєний злочин зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ повідомляли, що екснардепу Сергію Пашинському вручили підозру. Проте тоді не було відомо, в чому саме підозрюється політик.

Проте сам Пашинський заявив, що інформація про вручення йому підозри є фейковою.