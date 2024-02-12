Екснардепу Сергію Пашинському вручили підозру, — ЗМІ

Екснардеп Сергій Пашинський. Фото: LIGA.net

Колишньому народному депутату Сергію Пашинському вручили підозру. За якими статтями підозрюється екснардеп — наразі невідомо.

Про це повідомляє "РБК-Україна" у понеділок, 12 лютого.

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Вручення підозри Пашинському

Джерела видання у правоохоронних органах повідомили, що колишньому народному депутату вручили підозру. Втім, за якими статтями поки що не розголошується.

Розслідування у справі Пашинського

У 2023 році New York Times (NYT) опублікувало розслідування, в якому стверджувалося, що фірма, пов'язана з Пашинським, нібито стала приватним постачальником озброєнь для українського уряду на початку повномасштабної війни у лютому 2022 року.

За інформацією NYT, Пашинський керував Українською асоціацією торгівлі зброєю та через свою компанію забезпечив Київ першими поставками зброї для захисту країни, чекаючи підтримки від західних союзників.

Розслідування вказувало на "схему" закупівлі озброєнь, включаючи снаряди, кулі та бомби по всій Європі, яка включала перепродаж через багато посередників. Це призвело до значного підвищення цін на зброю на момент її надходження до Міністерства оборони України.

Що відомо про Сергія Пашинського

Сергій Пашинський був народним депутатом України з 5 березня до 10 червня 2014 року та тимчасово виконував обов'язки керівника Адміністрації президента України.

Крім того, він обіймав посади заступника керівника фракції та голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умеров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві.

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