Экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение, — СМИ

Экс-нардеп Сергей Пашинский. Фото: LIGA.net

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому вручили подозрение. По каким статьям подозревается экс-нардеп — пока неизвестно.

Об этом сообщает "РБК-Украина" в понедельник, 12 февраля.

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Вручение подозрения Пашинскому

Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что бывшему народному депутату вручили подозрение. Впрочем, по каким статьям пока не разглашается.

Расследование по делу Пашинского

В 2023 году New York Times (NYT) опубликовало расследование, в котором утверждалось, что фирма, связанная с Пашинским, якобы стала частным поставщиком вооружений для украинского правительства в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.

По информации NYT, Пашинский руководил Украинской ассоциацией торговли оружием и через свою компанию обеспечил Киев первыми поставками оружия для защиты страны, в ожидании поддержки от западных союзников.

Расследование указывало на "схему" закупки вооружений, включая снаряды, шары и бомбы по всей Европе, которая включала перепродажу через множество посредников. Это привело к значительному повышению цен на оружие к моменту его поступления в Министерство обороны Украины.

Что известно про Сергея Пашинского

Сергей Пашинский был народным депутатом Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года и временно исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины.

Кроме того, он занимал должности заместителя руководителя фракции и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве.

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