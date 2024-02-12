Экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение, — СМИ
Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому вручили подозрение. По каким статьям подозревается экс-нардеп — пока неизвестно.
Об этом сообщает "РБК-Украина" в понедельник, 12 февраля.
Вручение подозрения Пашинскому
Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что бывшему народному депутату вручили подозрение. Впрочем, по каким статьям пока не разглашается.
Расследование по делу Пашинского
В 2023 году New York Times (NYT) опубликовало расследование, в котором утверждалось, что фирма, связанная с Пашинским, якобы стала частным поставщиком вооружений для украинского правительства в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.
По информации NYT, Пашинский руководил Украинской ассоциацией торговли оружием и через свою компанию обеспечил Киев первыми поставками оружия для защиты страны, в ожидании поддержки от западных союзников.
Расследование указывало на "схему" закупки вооружений, включая снаряды, шары и бомбы по всей Европе, которая включала перепродажу через множество посредников. Это привело к значительному повышению цен на оружие к моменту его поступления в Министерство обороны Украины.
Что известно про Сергея Пашинского
Сергей Пашинский был народным депутатом Украины с 5 марта по 10 июня 2014 года и временно исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины.
Кроме того, он занимал должности заместителя руководителя фракции и председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве.
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