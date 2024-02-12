Дело на миллиард — Пашинскому объявили подозрение в завладении нефтепродуктами
Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, которые принадлежали беглому олигарху Сергею Кучеренко. Подозрения были вручены сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.
Об этом сообщают прессслужбы НАБУ, САП и СБУ в понедельник, 12 февраля.
Кто участвовал в преступной схеме
Правоохранители не указывают фамилии злоумышленников, но, по информации СМИ, речь идет о Сергее Пашинском, бизнесмене Сергее Тищенко и других лицах.
В целом подозрения получили:
- бывший и.о. Главы Администрации Президента Украины, народный депутат Украины, руководитель одного из комитетов Верховной Рады Украины и предприниматель;
- бывший директор государственного предприятия;
- бывший заместитель директора государственного предприятия;
- менеджер государственного предприятия;
- руководитель частного общества.
Известно, что фигуранты дела завладели нефтепродуктами в сумме 967 миллионов гривен. Еще в 2014 году суд наложил арест на нефтепродукты, которые попали в Украину незаконным путем.
"В рамках досудебного расследования установлено, что предприниматель, деятельность которого связана с реализацией нефтяных продуктов, и топ-чиновник Администрации Президента Украины с целью завладения этим арестованным имуществом разработали преступную схему. Для ее реализации лица привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия", — рассказали в пресс-службе САП.
Как удалось незаконно продать нефтепродукты
Благодаря этому фигурантам удалось передать арестованные горюче-смазочные материалы государственному предприятию, директором которого было специально назначено лицо для участия в такой схеме. После этого они были проданы по заниженным ценам компании, которая подконтрольна организатору этой схемы.
"Однако в государственный бюджет никаких средств так и не поступило, поскольку компания оплатила только часть из них, но и те были выведены на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов", — добавили в ведомстве.
В СБУ отметили, что за совершенное преступление злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, сегодня СМИ сообщали, что экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение. Однако тогда не было известно, в чем именно подозревается политик.
Однако сам Пашинский заявил, что информация о вручении ему подозрения является фейковой.
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