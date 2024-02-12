Дело на миллиард — Пашинскому объявили подозрение в завладении нефтепродуктами

Бывший нардеп Сергей Пашинский во время вручения подозрения. Фото: t.me/ssternenko

Бывшему нардепу Сергею Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, которые принадлежали беглому олигарху Сергею Кучеренко. Подозрения были вручены сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

Об этом сообщают прессслужбы НАБУ, САП и СБУ в понедельник, 12 февраля.

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Кто участвовал в преступной схеме

Правоохранители не указывают фамилии злоумышленников, но, по информации СМИ, речь идет о Сергее Пашинском, бизнесмене Сергее Тищенко и других лицах.

В целом подозрения получили:

бывший и.о. Главы Администрации Президента Украины, народный депутат Украины, руководитель одного из комитетов Верховной Рады Украины и предприниматель;

бывший директор государственного предприятия;

бывший заместитель директора государственного предприятия;

менеджер государственного предприятия;

руководитель частного общества.

Схема завладения арестованными нефтепродуктами в 2014-2018 гг. Инфографика: НАБУ и САП

Известно, что фигуранты дела завладели нефтепродуктами в сумме 967 миллионов гривен. Еще в 2014 году суд наложил арест на нефтепродукты, которые попали в Украину незаконным путем.

Бывший нардеп Сергей Пашинский во время вручения подозрения. Фото: СБУ

"В рамках досудебного расследования установлено, что предприниматель, деятельность которого связана с реализацией нефтяных продуктов, и топ-чиновник Администрации Президента Украины с целью завладения этим арестованным имуществом разработали преступную схему. Для ее реализации лица привлекли подконтрольных лиц, которых назначили на должности государственного предприятия", — рассказали в пресс-службе САП.

Вручение подозрения участникам схемы. Фото: СБУ

Как удалось незаконно продать нефтепродукты

Благодаря этому фигурантам удалось передать арестованные горюче-смазочные материалы государственному предприятию, директором которого было специально назначено лицо для участия в такой схеме. После этого они были проданы по заниженным ценам компании, которая подконтрольна организатору этой схемы.

Бывший нардеп Сергей Пашинский во время вручения подозрения. Фото: t.me/ssternenko

"Однако в государственный бюджет никаких средств так и не поступило, поскольку компания оплатила только часть из них, но и те были выведены на счета других подконтрольных хозяйствующих субъектов", — добавили в ведомстве.

В СБУ отметили, что за совершенное преступление злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, сегодня СМИ сообщали, что экс-нардепу Сергею Пашинскому вручили подозрение. Однако тогда не было известно, в чем именно подозревается политик.

Однако сам Пашинский заявил, что информация о вручении ему подозрения является фейковой.