Пашинський прибув до суду, де йому оберуть запобіжний захід

Колишній нардеп Сергій Пашинський. Фото: "Економічна правда"

Колишній народний депутат Сергій Пашинський у середу, 21 лютого, прибув до Вищого антикорупційного суду в Києві. Там йому оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє УНІАН.

Пашинський у ВАКС

Пашинський заявив, що мета суда — "посадити його, а справу сфальсифікували". За словами екснардепа, ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави.

Нагадаємо, Пашинському та ще п'ятьом особам оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Кучеренку. Підозри було вручено співробітниками НАБУ та САП.

Проте сам Пашинський заявляв, що інформація про вручення йому підозри є фейковою.