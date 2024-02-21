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Пашинський прибув до суду, де йому оберуть запобіжний захід

21 лютого 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Пашинський прибув до суду, де йому оберуть запобіжний захід
Колишній нардеп Сергій Пашинський. Фото: "Економічна правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Колишній народний депутат Сергій Пашинський у середу, 21 лютого, прибув до Вищого антикорупційного суду в Києві. Там йому оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє УНІАН.

Пашинський у ВАКС

Пашинський заявив, що мета суда — "посадити його, а справу сфальсифікували". За словами екснардепа, ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави. 

Нагадаємо, Пашинському та ще п'ятьом особам оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Кучеренку. Підозри було вручено співробітниками НАБУ та САП.

Проте сам Пашинський заявляв, що інформація про вручення йому підозри є фейковою

суд
нардепи
ВАКС
політики
підозра

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