Пашинський прибув до суду, де йому оберуть запобіжний захід
21 лютого 2024 12:33
Колишній нардеп Сергій Пашинський. Фото: "Економічна правда"
Колишній народний депутат Сергій Пашинський у середу, 21 лютого, прибув до Вищого антикорупційного суду в Києві. Там йому оберуть запобіжний захід.
Про це повідомляє УНІАН.
Пашинський у ВАКС
Пашинський заявив, що мета суда — "посадити його, а справу сфальсифікували". За словами екснардепа, ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави.
Нагадаємо, Пашинському та ще п'ятьом особам оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Кучеренку. Підозри було вручено співробітниками НАБУ та САП.
Проте сам Пашинський заявляв, що інформація про вручення йому підозри є фейковою.
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