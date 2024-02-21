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Пашинский прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения

21 февраля 2024 12:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Пашинский прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения
Бывший нардеп Сергей Пашинский. Фото: "Экономическая правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Бывший народный депутат Сергей Пашинский в среду, 21 февраля, прибыл в Высший антикоррупционный суд в Киеве. Там ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщает УНИАН.

Пашинский в ВАКС

Пашинский заявил, что цель суда — "посадить его, а дело сфальсифицировали". По словам экс-нардепа, ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога.

Напомним, Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, которые принадлежали беглому олигарху Сергею Кучеренко. Подозрения были вручены сотрудниками НАБУ и САП.

Однако сам Пашинский заявлял, что информация о вручении ему подозрения является фейковой.

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