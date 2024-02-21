Пашинский прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения
21 февраля 2024 12:33
Бывший нардеп Сергей Пашинский. Фото: "Экономическая правда"
Бывший народный депутат Сергей Пашинский в среду, 21 февраля, прибыл в Высший антикоррупционный суд в Киеве. Там ему изберут меру пресечения.
Об этом сообщает УНИАН.
Пашинский в ВАКС
Пашинский заявил, что цель суда — "посадить его, а дело сфальсифицировали". По словам экс-нардепа, ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога.
Напомним, Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, которые принадлежали беглому олигарху Сергею Кучеренко. Подозрения были вручены сотрудниками НАБУ и САП.
Однако сам Пашинский заявлял, что информация о вручении ему подозрения является фейковой.
Читайте Новини.LIVE!