Пашинский прибыл в суд, где ему изберут меру пресечения

Бывший нардеп Сергей Пашинский. Фото: "Экономическая правда"

Бывший народный депутат Сергей Пашинский в среду, 21 февраля, прибыл в Высший антикоррупционный суд в Киеве. Там ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщает УНИАН.

Пашинский в ВАКС

Пашинский заявил, что цель суда — "посадить его, а дело сфальсифицировали". По словам экс-нардепа, ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога.

Напомним, Пашинскому и еще пяти лицам объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, которые принадлежали беглому олигарху Сергею Кучеренко. Подозрения были вручены сотрудниками НАБУ и САП.

Однако сам Пашинский заявлял, что информация о вручении ему подозрения является фейковой.