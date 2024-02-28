Залог в 270 млн за Пашинского — что можно купить на эти деньги для ЗСУ

Экс-нардеп Сергей Пашинский. Фото: РБК-Украина

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский вышел из СИЗО после внесения залога 272,52 млн гривен. За эти деньги можно было прибрести тысячи боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили Новини.LIVE в среду, 28 февраля.

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272 млн грн могли бы быть использованы для приобретения одного из следующих наборов оборудования для ВСУ:

1280 артиллерийских снарядов по 137 566 гривен;

680 пикапов по 400 тысяч гривен;

16 000 FPV-дронов по 17 тысяч гривен;

1360 беспилотников DJI Mavic 3T по 200 тысяч гривен.

Залог за Пашинского. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 12 февраля НАБУ и САП объявили подозрение Пашинскому в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими бизнесмену Сергею Курченко, и нанесению государству почти 1 млрд грн ущерба.

Уже 21 февраля экс-депутат прибыл на первое слушание ВАКС по избранию меры пресечения. Пашинский заявил, что судьи хотят "посадить" его, а дело "сфальсифицировали" и что прокуроры потребуют сотни миллионов гривен залога. 26 февраля ВАКС взял Пашинского под стражу с возможностью внесения 272 млн грн залога.