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Суд відправив Пашинського у СІЗО

26 лютого 2024 16:22
оновлено: 16:48
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Ілля Рябінін
редактор
Суд відправив Пашинського у СІЗО
Сергій Пашинський прибуває у ВАКС. Фото: Віталій Носач/РБК-Україна
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Вищий антикорупційний суд України в понеділок, 26 лютого, відправив у слідчий ізолятор колишнього нардепа Сергія Пашинського з можливістю внесення 272 млн грн застави. 

Про це повідомляє Суспільне мовлення.

ВАКС відправив Пашинського у СІЗО

Зазначимо, що у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі наполягали на арешті Пашинського з альтернативою застави сумою у приблизно 300 мільйонів гривень. 

Суд відправив Пашинського у СІЗО
Сергій Пашинський слухає вердикт суду. Фото: скриншот

За інформацією від Центру протидії корупції, адвокатом Пашинського був Андрій Федур, відомий захистом інтересів у суді олігарха-втікача Сергія Курченка. При цьому взяти на поруки Пашинського висловили готовність військовослужбовець ЗСУ Мирослав Гай, екснардеп Ігор Лапін та генерал-майор Іван Лісовий.

Справа Пашинського — що відомо

Нагадаємо, Сергію Пашинському та ще п'ятьом особам НАБУ та САП оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали Курченкові, і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

У середу, 21 лютого, ексчиновник прибув на перше слухання ВАКСу щодо обрання запобіжного заходу, заявивши про "фальсифікацію" справи, що судді хочуть "посадити" його, і що ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави. Пашинський заявив, що судді хочуть "посадити" його, і що ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави.

суд
корупція
Україна
нардепи
СІЗО
Кримінал

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