Адвокат Пашинського на суді розкрив його скандальне прізвисько, яке він отримав від колег

Сергій Пашинський на суді. Фото: скриншот

Колишній нардеп Сергій Пашинський вже прибув до Вищого антикорупційного суду на обрання йому запобіжного заходу. Під час слухання його адвокат зачитував матеріали справи, де з'ясувалося, що співробітники офісу Пашинського називають його "Чебурашкою" через "характерну зовнішність".

Про це інформує Страна.ua, з посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Співробітники Пашинського називали його "чебурашкою"

"У випадку очікування великих надходжень згаданій Ірині казали, що "Чебурашка" буде задоволений. Кого цій Ірині називали "Чебурашкою" я не знаю, але припускаю, що вони так називали між собою Пашинського за його певну характерну зовнішність. Тобто прокурор і орган досудового розслідування будує позицію по ст. 255 ККУ "Створення організованої злочинної групи" на словах: "Припускаю, що вони так називали між собою Пашинського", — сказав правозахисник підозрюваного.

Справа Пашинського — що відомо

Колишній нардеп Сергій Пашинський під час вручення підозри. Фото: t.me/ssternenko

Нагадаємо, що екснардепу Сергію Пашинському та ще п'ятьом особам НАБУ та САП оголосили про підозру в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали олігарху-втікачу Сергію Курченку.

У середу 21 лютого ексчиновник прибув до ВАКСу на обрання запобіжного заходу. Там Пашинський заявив, що судді хочуть "посадити" його, а справу "сфальсифікували", і що ВАКС вимагатиме сотні мільйонів гривень застави.