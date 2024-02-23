Адвокат Пашинского на суде раскрыл его скандальное прозвище, которое он получил от коллег

Сергей Пашинский на суде. Фото: скриншот

Бывший нардеп Сергей Пашинский уже прибыл в Высший антикоррупционный суд по избранию ему меры пресечения. Во время слушания его адвокат зачитывал материалы дела, где выяснилось, что сотрудники офиса Пашинского называют его "Чебурашкой" из-за "характерной внешности".

Об этом сообщает Страна.ua , со ссылкой на трансляцию заседания ВАКС.

Сотрудники Пашинского называли его "чебурашкой"

"В случае ожидания больших поступлений упомянутой Ирине говорили, что "Чебурашка" будет доволен. Кого этой Ирине называли "Чебурашкой" я не знаю, но предполагаю, что они так называли между собой Пашинского за его определенную характерную внешность. То есть прокурор и орган досудебного расследования" строит позицию по статье 255 УКУ "Создание организованной преступной группы" на словах: "Допускаю, что они так называли между собой Пашинского", — сказал правозащитник подозреваемого.

Дело Пашинского — что известно

Бывший нардеп Сергей Пашинский при вручении подозрения. Фото: t.me/ssternenko

Напомним, что экс-нардеп Сергей Пашинский и еще пять лиц НАБУ и САП объявили о подозрении в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими беглому олигарху Сергею Курченко.

В среду 21 февраля экс-чиновник прибыл в ВАКС на избрание меры пресечения. Там Пашинский заявил, что судьи хотят "посадить" его, а дело "сфальсифицировали", и что ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога.