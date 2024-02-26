Суд отправил Пашинского в СИЗО

Сергей Пашинский прибывает в ВАКС. Фото: Виталий Носач/РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд Украины в понедельник, 26 февраля, отправил в следственный изолятор бывшего нардепа Сергея Пашинского с возможностью внесения 272 млн. грн. залога.

Об этом сообщает Суспільне мовлення.

ВАКС отправил Пашинского в СИЗО

Отметим, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре настаивали на аресте Пашинского с альтернативой залогу в размере примерно 300 миллионов гривен.

Сергей Пашинский слушает вердикт суда. Фото: скриншот

По информации от Центра противодействия коррупции, адвокатом Пашинского был Андрей Федур, известный защитой интересов в суде беглого олигарха Сергея Курченко. При этом взять на поруки Пашинского выразили готовность военнослужащий ВСУ Мирослав Гай, экс-нардеп Игорь Лапин и генерал-майор Иван Лисовой.

Дело Пашинского — что известно

Напомним, Сергею Пашинскому и еще пяти лицам НАБУ и САП объявили о подозрении в незаконном завладении принадлежащими Курченко арестованными нефтепродуктами и нанесении государству почти 1 млрд грн убытков.

В среду 21 февраля экс-чиновник прибыл на первое слушание ВАКСа по избранию меры пресечения, заявив о "фальсификации" дела, что судьи хотят "посадить" его, и что ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога. Пашинский заявил, что судьи хотят "посадить" его, и что ВАКС потребует сотни миллионов гривен залога.