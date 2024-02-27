При Пашинском внесли залог и выпустили из СИЗО 27 февраля

Глава ассоциации оборонных предприятий, экс-нардеп Сергей Пашинский. Фото: Цензор.нет

Предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности внесли залог за председателя ассоциации оборонных предприятий, экс-нардепа Сергея Пашинского. Обвиняемый в незаконном присвоении нефтепродуктов был отпущен из следственного изолятора.

Об этом Пашинский сообщил в Facebook во вторник, 27 февраля.

За Пашинского внесли залог и выпустили из СИЗО

Пашинский, обвиненный в присвоении и продаже почти 100 тыс. тонн конфискованных нефтепродуктов бизнесмена Сергея Кучернка, которые должны были пойти на нужды армии, был выпущен из СИЗО 27 февраля. В своем посте глава ассоциации оборонных предприятий заявил, что за него внесли залог, размер которого составляет 272 млн грн.

"Только что предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI внесли за меня полный залог. Я вышел на свободу. Я очень благодарен за такую колоссальную поддержку, но мне одновременно очень стыдно, что средства, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на залог для меня по фейковым обвинениям. Я отработаю каждую копейку и добьюсь возврата этих средств", — написал Пашинский.

Вдобавок, бывший депутат объявил о своем возвращении к обязанностям.

"Больше оружия, больше боеприпасов. Только победа! Надеюсь, от этих задач сильно меня отвлекать не будут! Кроме того, мы уже подали заявление о преступлении по фальсификации якобы моих "разговоров"!" — добавил Пашинский.

Скриншот поста Пашинского

Что известно о деле Пашинского

Напомним, 12 февраля НАБУ и САП объявили подозрение Пашинскому в незаконном завладении арестованными нефтепродуктами, принадлежавшими бизнесмену Сергею Курченко, и нанесению государству почти 1 млрд грн ущерба.

Уже 21 февраля экс-депутат прибыл на первое слушание ВАКС по избранию меры пресечения. Пашинский заявил, что судьи хотят "посадить" его, а дело "сфальсифицировали" и что прокуроры потребуют сотни миллионов гривен залога.

26 февраля ВАКС взял Пашинского под стражу с возможностью внесения 272 млн грн залога.