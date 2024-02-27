За Пашинського внесли заставу та випустили з СІЗО 27 лютого

Голова асоціації оборонних підприємств, екснардеп Сергій Пашинський. Фото: Цензор.нет

Підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості внесли заставу за голову асоціації оборонних підприємств, екснардепа Сергія Пашинського. Обвинуваченого у незаконному привласненні нафтопродуктів відпустили зі слідчого ізолятора.

Про це Пашинський повідомив у Facebook у вівторок, 27 лютого.

За Пашинського внесли заставу та випустили із СІЗО

Пашинського, якого звинуватили у привласненні та продажі майже 100 тис. тонн конфіскованих нафтопродуктів бізнесмена Сергія Курченка, які повинні були піти на потреби армії, випустили із СІЗО 27 лютого. У своєму дописі голова асоціації оборонних підприємств заявив, що за нього внесли заставу, розмір якої становить 272 млн грн.

"Щойно підприємства-члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries/NAUDI внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які мали використати для виробництва зброї, використані на заставу для мене за фейковими звинуваченнями. Я відпрацюю кожну копійку і доб’юся повернення цих коштів", — написав Пашинський.

На додаток, колишній депутат оголосив про своє повернення до обов'язків.

"Більше зброї, більше боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх "розмов"!" — додав Пашинський.

Скриншот допису Пашинського

Що відомо про справу Пашинського

Нагадаємо, 12 лютого НАБУ та САП оголосили підозру Пашинському в незаконному заволодінні арештованими нафтопродуктами, які належали бізнесмену Сергію Курченкові, і нанесення державі майже 1 млрд грн збитків.

Вже 21 лютого екснардеп прибув на перше слухання ВАКС щодо обрання запобіжного заходу. Пашинський заявив, що судді хочуть "посадити" його, а справу "сфальсифікували" і що прокурори вимагатимуть сотні мільйонів гривень застави.

26 лютого ВАКС взяв Пашинського під варту з можливістю внесення 272 млн грн застави.