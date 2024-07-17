Стрілянина під час з'їзду республіканців в Мілуокі — поліцейські застрелили чоловіка з ножами

Місце, де застрелили чоловіка. Фото: Fox6

Поліцейські штату Огайо, які перебували в Мілуокі під час національного з'їзду Республіканської партії, застрелили чоловіка. За словами місцевої влади, він мав ножі в обох руках та хотів напасти на іншу людину.

Про це повідомляє CNN.

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Начальник поліції Мілуокі Джеффрі Норман заявив, що офіцери побачили чоловіка з двома ножами, який вступав у перепалку з беззбройним чоловіком. Правоохоронці вирішили втрутитися.

Підозрюваний відмовлявся кинути ножі та накинувся на іншу людину. Внаслідок цього п'ятеро поліцейських відкрили вогонь, вбивши нападника.

За словами Нормана, на місці події було знайдено два ножі. Влада вважає, що конфлікт не був пов'язаний зі з’їздом.

Начальник поліції Колумбуса Елейн Браянт опублікувала відео з натільної камери одного з офіцерів, який брав участь у стрілянині.

У 31-секундному відео, що починається з частково розмитого кадру, офіцери проводять інструктаж і звертають увагу на сутичку, в якій беруть участь двоє чоловіків. Вони швидко надають інструкції і біжать до місця конфлікту, вимагаючи від озброєного чоловіка кинути зброю. Під час інциденту офіцери відкривають вогонь.

Смертельна стрілянина викликала гнів і критику з боку місцевих активістів. Один з них — Алан Чавоя — заявив:

"Не минуло й двох днів, як ми проводимо конференцію, а у нас вже є жертва. Як таке можливо? І вгадайте, що, як завжди, жодних відповідей від поліції. Ні прозорості, ні підзвітності".

Деякі люди, які кажуть, що були свідками стрілянини, наголосили, що у чоловіка не було ніяких ножів.

"Якщо у нього не було ножа, ви повинні були його схопити абощо. Навіщо було в нього стріляти?", - сказав один з них.

У своїй заяві Американський союз громадянських свобод штату Вісконсин закликав до проведення "повного і прозорого" розслідування обставин, які призвели до стрілянини.

"Понад 4 000 додаткових співробітників правоохоронних органів перебувають у Мілуокі під час з'їзду Республіканської партії, і ми давно побоювалися, що така велика присутність поліції може збільшити ризик смертельних сутичок з поліцією, особливо з боку офіцерів з інших штатів, які не знають нашої громади і не підзвітні їх", — йдеться в заяві виконавчого директора Мелінди Бреннан.

Нагадаємо, 13 липня під час виступу Дональда Трампа у Пенсильванії у нього кілька разів вистрілив 20-річний Томас Крукс. Куля зачепила вухо колишнього президента. Самого стрільця було вбито.

Згодом стало відомо, що нападник на Трампа зміг безперешкодно потрапити на дах будівлі, всередині якої була контрснайперська команда місцевої поліції. Під час стрілянини на даху був лише Томас Крукс.