Стрельба во время съезда республиканцев в Милуоки — полицейские застрелили мужчину с ножами

Место, где застрелили мужчину. Фото: Fox6

Полицейские штата Огайо, которые находились в Милуоки во время национального съезда Республиканской партии, застрелили мужчину. По словам местных властей, он имел ножи в обеих руках и хотел напасть на другого человека.

Об этом сообщает CNN.

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Начальник полиции Милуоки Джеффри Норман заявил, что офицеры увидели мужчину с двумя ножами, который вступал в перепалку с безоружным мужчиной. Правоохранители решили вмешаться.

Подозреваемый отказывался бросить нож и набросился на другого человека. В результате пятеро полицейских открыли огонь, убив нападающего.

По словам Нормана, на месте происшествия были найдены два ножа. Власти считают, что конфликт не был связан со съездом.

Начальник полиции Колумбуса Элейн Брайант опубликовала видео с нательной камеры одного из офицеров, участвовавшего в стрельбе.

В 31-секундном видео, начинающемся с частично размытого кадра, офицеры проводят инструктаж и обращают внимание на стычку, в которой участвуют двое мужчин. Они быстро дают инструкции и бегут к месту конфликта, требуя от вооруженного мужчины бросить оружие. Во время инцидента офицеры открывают огонь.

Смертельная стрельба вызвала гнев и критику со стороны местных активистов. Один из них — Алан Чавоя — заявил:

"Не прошло и двух дней, как мы проводим конференцию, а у нас уже есть жертва. Как такое возможно? И угадайте, что, как всегда, никаких ответов от полиции. Ни прозрачности, ни подотчетности".

Некоторые люди, которые говорят, что были свидетелями стрельбы, подчеркнули, что у мужчины не было никаких ножей.

"Если у него не было ножа, вы должны были его схватить или что. Зачем было в него стрелять?", — сказал один из них.

В своем заявлении Американский союз гражданских свобод штата Висконсин призвал к проведению "полного и прозрачного" расследования обстоятельств, которые привели к стрельбе.

"Более 4 000 дополнительных сотрудников правоохранительных органов находятся в Милуоки во время съезда Республиканской партии, и мы давно опасались, что такое большое присутствие полиции может увеличить риск смертельных столкновений с полицией, особенно со стороны офицеров из других штатов, которые не знают нашей громады и не подотчетны им", — говорится в заявлении исполнительного директора Мелинды Бреннан.

Напомним, 13 июля во время выступления Дональда Трампа в Пенсильвании в него несколько раз выстрелил 20-летний Томас Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Сам стрелок был убит.

Впоследствии стало известно, что нападающий на Трампа смог беспрепятственно попасть на крышу здания, внутри которого была контрснайперская команда местной полиции. Во время стрельбы на крыше находился только Томас Крукс.