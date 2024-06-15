В Саратовській області горить газогін — яка причина

Пожежа на газогоні у Саратовській області Росії. Фото: скриншот

У Татищевському районі Саратовської області Росії у суботу, 15 червня спалахнула масштабна пожежа на газогоні. Вогонь було видно за кілометри.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За словами губернатора регіону, Романа Бусаргіна, причиною займання могла стати "аномальна спека" внаслідок чого "відбулася розгерметизація".

Станом на зараз газогін було перекрито, саму пожежу вдалося загасити. За словами місцевих мешканців, у будинках біля місця пожежі зникло світло.

Постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Нагадаємо, раніше у Москві спалахнуло КБ "Сухого", яке виготовляло винищувачі Су-35: вогонь охопив 800 квадратних метрів комплексу.

Масштабне вогнище також фіксували й у Самарі: за попередньою інформацією там спалахнув меблевий цех, хоча містяни скаржилися на удари дронами.

А у місті Новошахтинськ Ростовської області повністю вигорів нафтопереробний завод після серії ударів дронами.