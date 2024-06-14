Пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро у Москві. Фото: скриншот відео

У Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро (ДКБ) "Сухого". Спочатку вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів, пізніше вона збільшилася до 800 квадратів.

Кадри пожежі поширили російські телеграм-канали.

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У МНС Росії заявили, що загорілось приміщення, яке зараз не використовується. До гасіння полум'я залучили 70 пожежників та 25 одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає. Відомо, що внаслідок пожежі у будівлі обвалився дах.

Нагадаємо, у російських Люберцях, що в Підмосков'ї, в ніч проти неділі, 9 червня, пролунав гучний вибух. Це сталося неподалік житлового комплексу "Самольот".

Раніше ми повідомляли, що у Москві невідомий чоловік вистрілив у перехожого з автомата, та вбив на місці.