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У Москві палає контрукторське бюро "Сухого" — відео

14 червня 2024 02:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Пожежа у Москві — ЗМІ повідомляють, що горить будівля конструкторського бюро "Сухого"
Пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро у Москві. Фото: скриншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

У Москві сталася пожежа на території колишнього дослідно-конструкторського бюро (ДКБ) "Сухого". Спочатку вогонь охопив площу у 400 квадратних метрів, пізніше вона збільшилася до 800 квадратів. 

Кадри пожежі поширили російські телеграм-канали

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Що згоріло у Москві 

У МНС Росії заявили, що загорілось приміщення, яке зараз не використовується. До гасіння полум'я залучили 70 пожежників та 25 одиниць техніки. Інформації про постраждалих немає. Відомо, що внаслідок пожежі у будівлі обвалився дах.

Нагадаємо, у російських Люберцях, що в Підмосков'ї, в ніч проти неділі, 9 червня, пролунав гучний вибух. Це сталося неподалік житлового комплексу "Самольот". 

Раніше ми повідомляли, що у Москві невідомий чоловік вистрілив у перехожого з автомата, та вбив на місці. 

Москва
пожежа
війна
Росія

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