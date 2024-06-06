У Москві чоловік влаштував стрілянину з автомата на вулиці
У Москві, в районі Філі-Давидково, невідомий чоловік вистрілив у перехожого з автомата, та вбив на місці. Інцидент стався біля будівництва на вулиці Олексія Свиридова.
Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 6 червня.
Стрілок втік — його розшукує поліція
Прокуратура Москви повідомила, що на вулиці Олексія Свиридова виявлено тіло чоловіка 1989 року народження з ознаками насильницької смерті від вогнепального поранення.
Стрілець вистрілив мінімум чотири рази: двічі у голову, один раз у тіло і один раз промахнувся. Після цього він добив пораненого ще кількома пострілами в голову.
Постріли чули у різних частинах району, заявляють очевидці.
"Спочатку було чотири постріли, а через пару секунд чути було ще чотири. Це я чула на Кунцевській", — написала місцева мешканка в соцмережах.
"Ця людина ходила з автоматом і стріляла безладно. Дочка з дітьми встигли втекти", — додала інша очевидиця.
Наразі поліція розшукує чоловіка, який втік в один із будинків. Місце події оточено, працюють медики та правоохоронці.
Нагадаємо, київські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на ринку в Оболонському районі столиці. Він був у стані алкогольного сп’яніння.
Раніше в центрі Одеси два водії посварилися між собою та під час перепалки один вистрілив в опонента зі зброї для страйкболу. Постраждалий звернувся до правоохоронців, наразі стрілку вже повідомили про підозру у хуліганстві.
Додамо, поліція затримала жителя однієї з громад на Одещині, який спочатку випив алкоголь, а потім вчинив стрілянину з власного балкону. Наразі чоловіка затримали, йому загрожує до семи років ув'язнення.
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