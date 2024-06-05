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На пам'ятнику Жукову в центрі Москви з'явився надпис "ГУР" — відео з місця події

5 червня 2024 15:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На пам'ятнику Жукову в Москві з'явився надпис "ГУР"
Пам'ятник Георгію Жукову в Москві. Фото: росЗМІ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Манежній площі у Москві невідомі залишили надпис "ГУР" на пам'ятнику маршалу СРСР Георгію Жукову. Попередньо стало відомо, що цей надпис зробили 3 червня і символізує він абревіатуру українського Головного управління розвідки.

Про це повідомляють російські Telegram-канали в середу, 5 червня.

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Хто зробив надпис і як це було

Зазначається, що днями на Манежній площі у Москві на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис "ГУР", що є абревіатурою від Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також в російських ЗМІ написали, що відео надали анонімні джерела, які підписують себе, як "Молодь за ГУР".

Напис на пам'ятнику з'явився в понеділок увечері, 3 червня. Його нібито залишили дві медсестри — 55-річна Віра Ніколаєва та 28-річна Анастасія Лисенкова. Російські ЗМІ заявляють, що жінок затримали правоохоронці одразу після того, як вони зробили надпис.

Також повідомляється, що нібито жінки зробили надпис після спілкування із телефонними шахраями, з якими передзвонювались протягом тижня. Наразі відомо, що жінок відправили у місцеве СІЗО. 

Нагадаємо, сьогодні, 5 червня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували ряд сайтів та інтернет-ресурсів різних державних та приватних установ РФ.

У ніч проти 30 травня на території окупованого Криму прогриміли вибухи. В результаті спецоперації ГУР було знищено два російські катери типу КС-701 "Тунєц" та ще два було уражено.   

Україна
Москва
окупанти
росіяни
Росія
ГУР

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