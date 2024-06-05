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На памятнике Жукову в центре Москвы появилась надпись "ГУР" — видео с места происшествия

5 июня 2024 15:14
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На памятнике Жукову в Москве появилась надпись "ГУР"
Памятник Георгию Жукову в Москве. Фото: росСМИ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Манежной площади в Москве неизвестные оставили надпись "ГУР" на памятнике маршала СССР Георгию Жукову. Предварительно стало известно, что эту надпись сделали 3 июня и символизирует аббревиатуру украинского Главного управления разведки.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы в среду, 5 июня.

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Кто сделал надпись и как это было

Отмечается, что на днях на Манежной площади в Москве на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР", являющаяся аббревиатурой от Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Также российские СМИ написали, что видео предоставили анонимные источники, которые подписывают себя как "Молодежь за ГУР".

Надпись на памятнике появился в понедельник вечером, 3 июня. Его якобы оставили две медсестры — 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова. Российские СМИ заявляют, что женщин задержали правоохранители сразу после того, как они сделали надпись.

Также сообщается, что якобы женщины сделали надпись после общения с мошенниками, с которыми перезванивались в течение недели. Известно, что женщин отправили в местное СИЗО.

Напомним, сегодня, 5 июня, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд сайтов и интернет-ресурсов различных государственных и частных учреждений РФ.

В ночь на 30 мая на территории оккупированного Крыма прогремели взрывы. В результате спецоперации ГУР были уничтожены два российских катера типа КС-701 "Тунец" и еще два были поражены.

Украина
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ГУР

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